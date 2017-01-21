İsrail Büyükelçisi ATO'yu Ziyaret Etti

İsrail Büyükelçisi Eitan Na'eh, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Na'eh, "Paçaları sıvamak lazım" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden İsrail Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Türkçe'de güzel bir deyiminiz var. Paçaları sıvamak lazım" ifadelerini kullandı.



Na'eh, ATO yönetiminin iş çevrelerine vereceği mesajların, iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinde büyük önem taşıdığını söyledi. Bütün alanlarda işbirliğine açık olduklarını kaydeden Na'eh, "İkili ilişkiler söz konusu olduğunda iş adamları ve iş çevreleri her şeyin önünde gelir" diye konuştu. Na'eh, ATO'nun İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmesinin işbirliği imkanlarının ele alınması ve sektör temsilcilerinin tanışması açısından yararlı olacağını bildirdi.



"Kamu ihalelerinde Türk firmalarını görmek istiyoruz"



Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı ekonomik krizlerin üstesinden geldiğine işaret eden Büyükelçi Na'eh, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı konusunda büyük bir inancımız var. Kamu ihalelerinde Türk firmalarını görmek istiyoruz" diye konuştu. Na'eh, iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atamasının ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını ve İsrail'deki iş çevrelerinde bir beklenti yarattığını belirterek, "Tahmin ediyorum ki Türk iş çevrelerinde de bu beklentiyi yaratmıştır" şeklinde konuştu.



-ATO Başkanı Baran: "Paçaları sıvamaya hazırız"



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da İsrail ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, "Biz paçaları sıvamaya hazırız" dedi. Bölgenin istikrara kavuşmasını istediklerini söyleyen Baran, "Biz tüccarız. Bölgemizde istikrar olması, güven olması, huzur olması sizlerin de bizlerin de lehine. İstikrarlı bölgelerde ticaret hacimleri artar. Bütün isteğimiz bölgedeki istikrarın bir an önce sağlanması, böylelikle ticaret hacimlerinin artması" değerlendirmelerinde bulundu.



Baran, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Mavi Marmara krizinde kopma noktasına gelmesine rağmen dış ticaretin hız kesmediğine dikkati çeken Baran, 2010 yılında 3,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2014'te 5,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.



Ankara'da yaklaşık 3 bin sanayi tesisi bulunduğunu ve çalışan nüfusun yüzde 25'inin sanayi sektöründe istihdam edildiğini anlatan Baran, Ankara sanayisi içinde savunma sanayinin önemli yer tuttuğunu bildirdi. Sadece savunma sanayinde değil pek çok alanda İsrail ile ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Baran, "İşbirliği yapabileceğimiz önemli sektörlerden birisi de bilişim sektörü. Ankara, bilişim sektörünün merkezi durumunda. Teknokentlerde sizinle beraber projeler yapabiliriz. Medikal sektöründe Odamızın da desteklediği ciddi projeler var" dedi. Baran, İsrail ile tarım alanındaki ticareti de artırmak istediklerini belirtti.



İş adamlarının İsrail'e seyahat ederken vize almakta sorun yaşadıklarını söyleyen Baran, "Vizeyle ilgili sıkıntıların aşılması için destek verirseniz memnun oluruz" diye konuştu. Baran, Ankara Ticaret Odası hakkında da bilgiler verdi.



Büyükelçi Na'eh, ATO Başkanı Baran'a "İsrail'in Ekonomik Mucizesinin Hikayesi" isimli bir kitap, Başkan Baran ise ziyaretinin anısına Büyükelçi'ye seramik ibrik hediye etti. - ANKARA