İsrail Batı Şeria'da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 7 Filistinli, gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltıların Batı Şeria'nın Beyt Sahur, Beyt Fuccar, Naleyn ve El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.