İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinlinin Cenazesi Defnedildi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve cesedi alıkonulan Filistinli gence Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi.



Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki Sağlık Merkezi'nin önünden hareket eden cenaze konvoyu, Suheyb Meşahira isimli 21 yaşındaki gencin cenazesini Şeyh Saad köyündeki baba ocağına götürdü.



"Aracıyla çarpmaya çalıştığı" iddiasıyla 11 gün önce öldürülen Meşahira'nın cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Meşahira, Er-Rabat camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Filistin Kızılayı, gencin cenazesinin dün İsrail askerleri tarafından ailesine teslim edildiğini duyurmuştu.