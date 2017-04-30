Israil Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Meşahira'nın Cenazesi Defnedildi

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Cenazeyi taşıyan ambulansın cenazeye katılanların sloganları eşliğinde ilerlemesi

Suheyb Meşahira'nın naaşının baba evine götürülmesi ve yakınlarının veda etmesi

Suheyb Meşahira'nın naaşının sloganlar eşliğinde kabristana taşınması İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve naaşı alıkonulan Filistinli gence Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi.



Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki sağlık merkezinin önünden hareket eden cenaze konvoyu, Suheyb Meşahira isimli 21 yaşındaki gencin naaşını Şeyh Saad köyündeki baba ocağına götürdü.



"Aracıyla çarpmaya çalıştığı" iddiasıyla 11 gün önce öldürülen Meşahira'nın cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.