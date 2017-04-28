İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahalesi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinli yaralandı, 40 kişi göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.



Filistinli aktivistler ve bazı kurumların çağrısı üzerine cuma namazının ardından Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah, Beytullahim, Kalkilya ve El-Halil kentlerinin farklı noktalarında 12 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.



İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Göstericiler, askerlere taş atıp tekerlek yakarak karşılık verdi.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Batı Şeria'nın farklı noktalarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda yaralanan 55 kişiye müdahale ettiği bildirildi.



Açıklamada, Filistinlilerden 9'unun gerçek mermi, 6'sının plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı, 40 kişinin de İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.