İsrail Askerleri ve Filistinliler Arasındaki Yıkım Gerginliği

Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin Necef çölündeki Ummu'l Huran köyüne düzenlediği ve İsrail vatandaşı iki Arap'ın hayatını kaybettiği baskını kınadı.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara engel olunmasını istedi.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskın "suç" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "İsrail, Filistin insanını nerede olursa olsun hedef alıyor. İsrail, Filistinlilerin yaşadığı bütün coğrafyada düşman olarak görülecektir ve direniş İsrail'in saldırganlığına gereken cevabı verecektir." ifadeleri kullanıldı.



İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada da Ummu'l Huran'a yönelik baskın için "İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran devlet terörü" nitelemesi yapıldı ve yaşananların İsrail işgaline karşı yeni bir direniş merhalesi başlattığı belirtildi.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail, Filistin'de Arap nüfusunu bitirmek istiyor. Bu düşmanlık, direniş ve intifadanın devamı ile durdurulabilir." ifadelerine yer verildi.



İsrail askerlerinin, bu sabah Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummu'l Huran köyüne yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı iki Arap ve bir İsrail askeri ölmüştü.