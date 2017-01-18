İsrail Askerleri ve Filistinliler Arasındaki Yıkım Gerginliği

İsrail meclisi (Knesset) Ortak Arap Listesi milletvekili Mesud Guneym, Necef çölündeki Ummu'l Huran köyünde İsrail askerleri ve Arap vatandaşlar arasında yaşananları "kanlı bir cinayet" olarak nitelendirdi.



Guneym, iki Arap vatandaşın bir İsrail askerinin öldüğü olaya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Ummu'l Huran köyü sakinlerine yaptıkları kanlı bir cinayettir." dedi.



Öldürülen İsrailli Arap vatandaşlar hakkında "arabayla saldırı girişiminde" bulundukları yönündeki iddiayı yalanlayan Guneym, şunları söyledi:



"Bu bir cinayettir. İsrail güçleri, silahsız Arap vatandaşlara ilk kez mermi kullanmıyor. İsrail yönetimi, Arap vatandaşlara karşı sistematik bir şekilde şiddet uyguluyor. Bu düşmanca bir yöntemdir. Onlar Arap vatandaşları düşman kabul ettikleri için böyle davranıyorlar."



İsrail askerlerinin, bu sabah Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummu'l Huran köyüne yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı 2 Arap ve bir İsrail askeri ölmüştü.