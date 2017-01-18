Israil Askerleri ve Filistinliler Arasında Yıkım Gerginliği

- Yıkım yapan iş makineleri İsrail güvenlik güçleri Ummu'l Huran köyü mensubu Abu Ali Abu Al-Qiya'ın konuşması Öğrenci Mahmodu Abu Saleh'in konuşması İsrail güvenlik güçleri, yıkım ekipleriyle birlikte, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne baskın düzenledi.

Israil Askerleri ve Filistinliler Arasında Yıkım Gerginliği

- Yıkım yapan iş makineleri
İsrail güvenlik güçleri
Ummu'l Huran köyü mensubu Abu Ali Abu Al-Qiya'ın konuşması
Öğrenci Mahmodu Abu Saleh'in konuşması İsrail güvenlik güçleri, yıkım ekipleriyle birlikte, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne baskın düzenledi. İsrail'e ait iş makineleri, köydeki ev ve barakaları yıktı.

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