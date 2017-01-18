- Yıkım yapan iş makineleri
İsrail güvenlik güçleri
Ummu'l Huran köyü mensubu Abu Ali Abu Al-Qiya'ın konuşması
Öğrenci Mahmodu Abu Saleh'in konuşması İsrail güvenlik güçleri, yıkım ekipleriyle birlikte, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne baskın düzenledi. İsrail'e ait iş makineleri, köydeki ev ve barakaları yıktı.
Israil Askerleri ve Filistinliler Arasında Yıkım Gerginliği
- Yıkım yapan iş makineleri İsrail güvenlik güçleri Ummu'l Huran köyü mensubu Abu Ali Abu Al-Qiya'ın konuşması Öğrenci Mahmodu Abu Saleh'in konuşması İsrail güvenlik güçleri, yıkım ekipleriyle birlikte, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne baskın düzenledi.
- Yıkım yapan iş makineleri
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