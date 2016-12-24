Israil Askerleri Ile Filistinli Gençler Arasında Cenaze Töreni Sonrasında Arbede Çıktı - El

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İsrail güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar

Filistinli gençlerin taş atması

İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi

Lastik yakılması Filistin'in El Halil kentinde cenaze töreni sonrasında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 2 kişinin yaralandığı, 10 kişinin ise gazdan etkilendiği belirtildi.



El Halil'e bağlı Beyt Ummar beldesinde son yolculuğuna uğurlanan Filistinli Halid El Halil'in cenaze törenine katılan gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. Askerlerin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda, 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 10 kişi gazdan etkilendi.



İsrail'in aylardır alıkoyduğu 7 Filistinlinin cenazesi bugün toprağa verilmişti.