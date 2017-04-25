İsrail Askerleri Filistinli Genci Vurdu

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde bir Filistinlinin "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu söz konusu Filistinlinin yaralandığı belirtildi, ancak durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin girişinde İsrail askerlerinin vurarak yaraladığı Filistinli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.



İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.