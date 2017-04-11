Israil Askerleri Filistinli 2 Çocuğu Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail güvenlik güçleri, bugün Kudüs'teki Silvan ilçesinde 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. İsrail güçleri tarafından sorguya çekilmek üzere gözaltına alınan 2 çocuk, güvenlik merkezine götürüldü. Vadi Hulve Bilgi Merkezi, işgal güçlerinin baskın sırasında 15 yaşındaki Malik Hişam El-Gag ve 14 yaşındaki Ömer İzz Da'na isimli çocukları gözaltına aldığını açıkladı.



(İHA)