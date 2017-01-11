İsrail Askerleri Fetih Yöneticisini Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin Fetih Hareketinin önde gelen yöneticilerinden Talal Duveykat'ı Batı Şeria'daki evinde gözaltına aldığı bildirildi.



Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Duveykat'ın Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Askerlerin evde yaptığı aramanın ardından Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi ve eski Cenin Valisi Duveykat'ı gözaltına aldığı ifade edildi.



Hareketin Medya Komisyonu Başkanı Munir el-Ceğub, İsrail'in Fetih yöneticilerini hedef alan uygulamalarının ancak direnişi artıracağını belirterek, "İşgal güçleri, tutuklama, öldürme ve Kudüs'ü Yahudileştirme siyasetini sürdürmekte ısrar ediyor." dedi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinden 24 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.



İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.