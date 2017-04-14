Israil Askerleri Batı Şeria'daki Gösteriye Müdahale Etti - Beytüllahim

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Filistin bayrakları ve yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericilerin sloganlar atarak yürümesi

Göstericilerin Ayrım Duvarı önüne gelmesi

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi ve göstericilerin dağılması

İsrail askerlerinin zırhlı araçla sokakta ilerlemesi ve Ayrım Duvarı önünde beklemesi İsrail askerleri, Batı Şeria'da aylardır cenazeleri teslim edilmeyen Filistinlilerin aileleri tarafından düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Filistin'deki birçok sivil toplum örgütü ve insan hakları kuruluşlarının çağrısı üzerine Beytullahim kentinin kuzey girişinde düzenlenen gösteride, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca Filistinli yaralandı, atılan gazdan etkilenen pek çok kişi ise zor anlar geçirdi.