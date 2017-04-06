Israil Askerleri 24 Filistinli'yi Gözaltına Aldı

İsrail güvenlik güçleri, dün gece ve bu sabah Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskınlar düzenleyerek 24 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail güvenlik güçleri, bu sabah Nablus'un kuzeyindeki Sebastia beldesinde birçok eve baskın düzenledi. Baskınlarda Filistinli bir genç gözaltına alındı. Tel beldesi sakinlerinden Ahmed Zeydan, İsrail güvenlik güçlerinin erken saatlerde beldeye baskın düzenleyerek İzzet Muhammed, İzzet Ramazan, İzzet Yamin isimli gençleri gözaltına aldığını belirtti. Cenin'de Azayize isimli bir gencin de gözaltına alındığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri El-Halil'de Asım Ravan, Terturi El-Halil'in Beyt Ummer beldesinde ise Ahmed Yusuf, Hasan Halil ve İsa Ali İsa Avad'ı gözaltına aldı. İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı baskınlarda toplam 24 Filistinli'yi gözaltına aldığı öğrenildi.



(İHA)