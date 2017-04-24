İsrail Askerleri 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4'ü Hamas mensubu 12 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltıların Batı Şeria'nın Sanur, Nebi Salih, Es-Sevahira ve Deyr Samit beldelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.