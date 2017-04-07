İsrail Adına Casusluk Yapan Üç Kişinin Gazze'de İdam Edilmesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Ravina Shamdasani, Gazze'de "İsrail adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 3 kişinin idam edilmesini kınadı.



Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, tüm itirazlara rağmen Gazze'de "İsrail adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 3 kişinin idam edilmesini şiddetli kınadıklarını belirterek, "İdamlar, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka karşı Filistin'in yükümlülüklerinin ihlali anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Gazze'deki yargılamaların, uluslararası adalet standartlarında olmadığını savunan Shamdasani, idamlarla sonuçlanan Gazze'deki yargılamalara ilişkin endişelerini aktardı.



Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail adına casusluk yapan 3 kişinin idam cezasının infaz edildiğini açıklamıştı.



Bakanlık, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinin, İsrail ile iş birliği yapanlarla doğrudan ilgili olduğunu açıklamış ve olayın takipçisi olacaklarını bildirmişti.