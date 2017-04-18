İsrail: "Açlık Grevine Giden Mahkumlarla Görüşmek İçin Bir Sebebimiz Yok"

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Filistinli mahkum Merwan Barguti tarafından yönlendirilen İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumların açlık grevinin ikinci gününde mahkumlarla görüşmeyeceğini söyledi.



İsrail hapishanelerinde binden fazla Filistinli mahkum hapishane şartlarının düzeltilmesi, daha iyi sağlık hizmeti almak ve telefon edebilme imkanının sağlanması için dün açlık grevine gitmişti.



Filistin Yönetimi Mahpus İşleri Başkanı Isa Qaraqe, bin 3 yüz mahkumun açlık grevinde olduğunu, bu sayının daha da artabileceğini söyledi. Filistin Mahkumlar Klubü bu rakamı bin 500 olarak açıklamıştı.



İsrail Hapishane hizmetinin bir sözcüsü açık grevine giden mahkumların sayısını 1 bin 100 olarak bildirdi. Gilad Erdan, İsrail yetkililerinin mahkumlarla görüşmeyeceğini, Barguti'nin ise başka bir hapishaneye nakledilip hücre hapsine alındığını söyledi.



Erdan, ordu radyosundan yaptığı konuşmada, "Onlar terörist ve yaptıklarının cezasını çeken katil mahkumlar. Onlarla tartışmak için herhangi bir sebebimiz yok" dedi - KUDÜS