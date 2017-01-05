GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Gösteriden detay görüntüler
-Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri'nin basın açıklaması
-Gösteriden detaylar "Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu", uluslararası topluma, İsrail'in bölgede uyguladığı ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.
Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, "2016, yıllardır abluka altındaki Gazzeliler için en kötü yıldı." dedi.
Israil Ablukasındaki Gazze'den Uluslararası Topluma Çağrı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Gösteriden detay görüntüler -Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri'nin basın açıklaması -Gösteriden detaylar "Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu", uluslararası topluma, İsrail'in bölgede uyguladığı ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads