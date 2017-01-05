İsrail Ablukasındaki Gazze'den Uluslararası Topluma Çağrı

"Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu", uluslararası topluma, İsrail'in bölgede uyguladığı ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.



Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Filistinli Milletvekili Cemal el-Hadri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, "2016, yıllardır abluka altındaki Gazzeliler için en kötü yıldı." dedi.



Diğer dünya halkları gibi Gazzelilerin de savaş ve ablukanın açtığı zararlardan uzak bir şekilde onurlu yaşam hakkının olduğunu vurgulayan Hadri, "2017'nin süregelen abluka ve artan zorlukların sona erdiği yıl olabilmesi için uluslararası toplumun acilen müdahale etmesini istiyoruz." diye konuştu.



Bölge sakinlerinin çoğunun günlük ihtiyaçlarını Gazze'ye ulaştırılan yardım malzemelerinden karşıladığını ifade eden Hadri, ayrıca elektrik kesintileri başta olmak üzere bölgede yaşanan insani krizlerin devam ettiğini aktardı.



Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlara göre, Gazze nüfusunun yüzde 80'i dışarıdan yapılan yardımlara bağımlı şekilde yaşıyor. Bölgedeki işsizlik oranının da yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.



İsrail, Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.