Israil Ablukası Protesto Edildi

Gazze Şeridi'nde toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in yaklaşık on yıldan beri bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etti.



Hamas'a bağlı Sendikalar Birliğinin çağrısı üzerine Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan Filistinliler, "Gazze'ye yönelik zalimce ablukaya hayır" ve "Gazze'ye uygulanan abluka insanlık suçudur" yazılı pankartlar açarak İsrail ablukasının son bulması yönünde sloganlar attı.



Sendikalar Birliği üyesi Muna Sekik, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki hayat şartlarının günden güne zorlaştığını belirterek, "Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze'de işsizlik oranı yüzde 47'ye ulaştı ve halkın yüzde 65'i yoksul." dedi.