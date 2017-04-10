İsrail 23 Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan Uzaklaştırdı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesi 23 Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı belirtildi.



Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı 23 Filistinliye 2 hafta ila 3 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiğini söyledi.





Söz konusu Filistinlilerin Mescid-i Aksa çevresindeki eski şehir sakinleri olduğuna dikkati çeken Kavs, "Gözaltı dalgası, Pesah Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları çerçevesinde başladı." dedi.





Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 23 Filistinlinin Hamursuz Bayramı süresince "düzeni bozma niyetinde oldukları" tespit edildiğinden uzaklaştırma cezası aldıkları öne sürüldü.





Yahudiler, bu akşam gün batımıyla başlayıp bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda, Hazreti Musa önderliğinde Firavun'un zulmünden kurtularak Mısır'dan çıkışlarını kutluyor.



Pesah veya Fısıh olarak da bilinen bu bayram Yahudilerin Mısır'da Firavun'dan kaçarken yanlarında götürecekleri ekmeklerin hamurunu mayalanmaya bile fırsat bulamadan ülkeyi hızla terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle "Hamursuz" olarak adlandırılıyor.