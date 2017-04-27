İsrail 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4'ü Hamas mensubu 14 Filistinli gözaltına alındı.



Gözaltıların Batı Şeria'nın El-Halil ve Bire kentlerinin yanı sıra Beyt Ducin, El Mesakin, Tubas, Tamun, Beyt Fuccar ve Husan beldelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.





Açıklamada ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu-Dis beldesinde silah üretimi yapıldığı iddia edilen bir atölyenin kapatıldığı belirtildi.





İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.