Isparta Yaşlı Çift Sobadan Sızan Gazdan Öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan öldü



*- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Mehmet Davran ve eşi 77 yaşındaki Gülten Davran yaşamını yitirdi.



Ulvikale Mahallesi Sağlık Sokak'ta oturan Mehmet Davran ve eşi Gülten Davran'dan dün, gün boyu haber alamayan yakınları, gece yarısı kontrol etmek için eve geldi. Yaşlı çiftin oturduğu 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairenin ziline basan yakınları cevap alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Merdiven yardımıyla dairenin balkonuna çıkan polis, kilitli olmayan kapıyı açarak içeri girdi. Polis, evde Davran çiftinin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde Mehmet Davran ve eşinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. Davran çiftinin cesetleri incelemeden sonra otopsi için



Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.