Isparta Şehir Hastanesinde İlk Simülasyon

Isparta'da yapımında sona yaklaşılan ve şubat ayında açılması beklenen Şehir Hastanesinde hasta kayıt ve kan alma kayıt modüllerine giriş yapılarak, sistemdeki ilk kontroller gerçekleştirildi.



Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta Şehir Hastanesinde hasta kayıt denemesi yapılarak, hasta kayıt ve kan alma kayıt modüllerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.



Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, yaptığı açıklamada, amaçlarının hastanede kurulu sistemlerin işlerliğini denetleyip eksikleri varsa çözmek olduğunu kaydetti. Yavuz, "Simülasyon çalışmaları kapsamında konuyla ilgili uzmanlarımız ve çalışanlarımız yerinde ve gerçek materyallerle kontrollerini yapmıştır. Bu çalışmalarımız sonunda hastanemiz açıldığında her sahada hazır hale geleceğiz." ifadesini kullandı.