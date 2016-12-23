ISPARTA'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okulların 23 Aralık cuma için tatil edildiği kaydedildi. - Isparta
Isparta'nın İki İlçesinde Kar Tatili
ISPARTA'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
ISPARTA'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
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