Isparta'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



AA muhabirinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.