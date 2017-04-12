Isparta Meral Akşener, Ispartalılara Hitap Etti

Isparta Meral Akşener, Ispartalılara hitap etti(3)(Tür: Yurt)

Isparta Meral Akşener, Ispartalılara Hitap Etti

Isparta Meral Akşener, Ispartalılara hitap etti(3)

(Tür: Yurt)

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Milletvekili Akşener, Meral Akşener, Isparta