Isparta Meral Akşener, Ispartalılara Hitap Etti

Isparta Meral Akşener, Ispartalılara hitap etti(1 )(Tür: Yurt)

Isparta Meral Akşener, Ispartalılara hitap etti(1 )

(Tür: Yurt)

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Milletvekili Akşener, Meral Akşener, Isparta
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