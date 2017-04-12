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Isparta - Meral Akşener, Ispartalılara Hitap Etti
Isparta - Meral Akşener, Ispartalılara Hitap Etti
Isparta - Meral Akşener, Ispartalılara hitap etti(Tür: Yurt)
12 Nisan 2017 Çarşamba 19:41
Isparta
-
Meral Akşener
, Ispartalılara hitap etti
(Tür: Yurt)
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[9492561] DHA
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Meral Akşener
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Isparta
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