Isparta Kar Temizlerken Çatıdan Düştü

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde kapalı pazar yerinin çatısında temizlik çalışması yapan 40 yaşındaki Adil Keçeli, 7 metreden düşerek yaralandı.



Yalvaç Belediyesi'nde görevli 10 işçi, kapalı pazar yerinin çatısındaki karları temizlemek için dün çalışmaya başladı. 7 metrelik çatıya çıkan işçiler kar birikintilerini koydukları çuvallarla aşağı atarken, işçilerden Adil Keçeli çatıdaki sacın çökmesi sonucu elindeki kar dolu çuvalla aşağı düştü. Beton zemine çakılan Keçeli'nin düştüğünü gören diğer işçiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Keçeli'yi ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çene, kol ve bacağında kırıklar tespit edilen işçi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.