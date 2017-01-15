-Isparta'da esnaf, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (EKK) aracılığıyla geçtiğimiz yıl 26 milyon 301 bin lira kredi kullandı. Kullanılan kredinin 5 milyon lirası sıfır faizli kredi oldu.Isparta EKK Başkanı Ahmet Tural, 'Isparta esnafı borcuna sadık" dedi



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, 2016 yılında Isparta EKK olarak 26 milyon 301 bin lira kredi kullandırdıklarını açıkladı. 177 esnafın 30 bin lira faizsiz krediden istifade ettiğini kaydeden Tural, "Böylece esnafımız 5 milyon 226 bin liralık toplam sıfır faizli kredi kullandı. 273 kişiye de yüzde 50 devlet destekli 21 milyon lira değerinde kredi kullandırıldı. Toplamda 2016'de 450 esnafımıza EKK aracılığıyla kredi desteği sağladık" dedi.



Takip oranı 6.24



Isparta'nın da bağlı olduğu Göller Bölgesi Esnaf Kredi Kooperatifleri Birliği'ne bağlı 67 kooperatif içinde Isparta'nın 5 milyon 226 bin lira kredi kullanımıyla ilk sırada yer aldığını kaydeden Tural "Isparta, EKK birici grupta yer almakta olup, takip oranımızda 6.24. Yani Isparta 'de esnafın her zaman olduğu gibi borcuna sadık olduğu görmekteyiz. Bu nedenle kredi kullanan ortaklarımıza bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz. Isparta'da 150 bin liraya kadar esnaf kredi kullanabilmektedir. Gelip kaydını yaptırdığında eğer sicilinde olumsuz bir durum yoksa hemen destek sağlanır. Bir yılda kredilerimizin faiz oranı yüzde 4'tür. Diğer bankalarla kıyaslandığında 3-4 puan fark etmektedir. Yine 1 ila 5 yıl arasında esnafımıza kredi verebiliyoruz. 3-6 aylık gibi dilimler içinde de ödeme imkan sunuyoruz" diye konuştu. - ISPARTA