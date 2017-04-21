Isparta Elması Gözünü Ortadoğu'ya Dikti

Isparta'nın elma bahçesi Eğirdir ilçesine bağlı Serpil köyünde Tarım Kalkınma Kooperatifi'ne ait 5 bin tonluk soğuk hava deposunda bekleyen elmalar, tüccarlar tarafından alınarak Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. Soğuk hava deposu içindeki tasnifleme ve paketleme merkezinde elmalar bilgisayarlı sistemle 9 farklı ebatta paketlenerek, tezgahlarda yerini almak için yola çıkıyor.



9 Farklı boyutta paketleniyor



Elma tasnifleme sisteminin avantajları hakkında bilgi veren Serpil Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü Ebumüslüm Kanlı, burada elma paketlemesinin bilgisayar aracılığıyla yapıldığını belirterek, "Elmalarımızı 9 bantta çıkarıyoruz. Tüm bunları bilgisayarda yapıyoruz. Her tüccarın istediği ebatta elmayı kasasına bırakıyoruz. Bu sistem bizim için çok büyük kolaylık, insan hata yapıyor bilgisayar yapmıyor. Zamanda da tasarruf yapıyoruz. İşçi sayısına göre makineyi hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Elmanın renk ayarını bile yapabiliyoruz. Bunu insanın eliyle ayrıma şansı çok düşük. Optik okuyucularımız elmayı alıyor. Kilo ağırlık tartarak elmanın 100 gramı 63-65 kalibre arasında geliyor. onu birinci banttan veriyoruz. Burada istediğimiz şekilde elmayı seçiyoruz. Şu anda seçtiğimiz elmayı karışık olarak seçiyoruz. Irak öyle istiyor Tüccarın isteğin göre ayırıyoruz. Buradan 4 bin ton civarına elma geçecek. Haziran ayına kadar devam edecek. Tasniflemeyi Haziran ayının 10'una kadar sürdüreceğiz" dedi.



Elma üreticisi Bayram Özkan da, "Gördüğünüz gibi nerede hareket orada bereket. Elmacılıkta iddialıyız. Bu köyün yüzde 95'i elmacılıkla uğraşıyor. Elma gelir kaynağı. Elmacılık bizim işimiz" diye konuştu.



Serpil Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanlı da, 1997 yılında yapılan soğuk hava deposunun 5 bin ton kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Bahçelerde kasalara toplanan elmalar buraya getiriliyor. Soğutmasının kontrolü kooperatifimiz tarafından yapılıyor. Tüccarlar geldiğinde paketlemeye dökülüyor. İsteğe göre boy ve renge göre seçilip satılıyor. Üyelerimiz benim elmamı şu dönemde sat diyince o dönem geldiğinde elmasını tüccara satıyoruz. Makinede işleniyor. Tüccar nereye gönderecekse gönderiyor" dedi.



Kargo uçağı talebi



Kooperatif üyelerinden Soner Erbay ise üretimde sıkıntıları bulunmadığını, kaliteli ürünlerim olduğunu ancak pazar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Ürünlerin değerinde para kazanmasını istediklerini söyleyen Erbay,"Türkiye'de alma üretim çok. Bizim pazar sorunumuz var, Daha değişik ülkeler götürülmesi gerekiyor. karayoluyla bu sıkıntılı. Maliyetler de yüksek. Bir de ürünlerin bozulmadan tazeliğin koruması için bir an önce tüketiciye ulaşması gerekir. Onun için kargo uçağıyla elmaların taşınmasını istiyoruz. Biz dezavantajımız var. Isparta havalimanı şu anda yolcu trafiğine açık. Biz kargo uçağı olarak havalimanında hizmet almak ürünlerimizi oradan paketlenmesini daha değişik ülkelere gönderilmesini ve pazarımızın artmasını ürünlerimizin daha iyi fiyatlara satılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ISPARTA