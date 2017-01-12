Isparta'daki Fetö/pdy Davası

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.



Duruşmada, eski SDÜ Rektörü İbicioğlu, eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Talip Türcan, Prof. Dr. Süleyman Seydi, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç, eski Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Alper Bayhan, Özcan Pınarcı, örgütün "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 48 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.



Savcının dün verdiği mütalaanın ardından sanıklar ve avukatları, savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Isparta Valisi Oğuz, kendisinin FETÖ'nün kumpasına uğradığını iddia etti.



Atatürk milliyetçisi, aynı zamanda İslami hassasiyetleri bulunan, devletin bir valisi olduğunu belirten Oğuz, "Beni ister bırakın ister asın, son sözümü 'Vatan sana canım feda' diyerek bitirmek istiyorum." dedi.



Diğer sanıklar da tahliyelerini istedi.



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Sanık avukatlarının, gizli tanığın mahkeme salonunda dinlenmesi talebini can güvenliği gerekçesiyle reddeden heyet, ayrıca örgüte yakın televizyon kanallarının yasaklanmasının ardından uydu paketleri sağlayıcı şirkete, sanıkların bu yasaklı kanalların içinde bulunduğu paketi satın alıp almadığına ilişkin yazı yazılmasını kararlaştırdı.



Duruşma, 13 Mart'a ertelendi.