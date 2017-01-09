Isparta'daki 130 sanıklı FETÖ/PDY davası



ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen ile eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 sanıklı davaya devam edildi.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 76'sı tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, SDÜ eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla açılan başka bir dava ile ilgili savunma yaptı. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Karakoç'a 2014 yılında çocuklarını neden FETÖ/PDY'nin okullarına yazdırdığını sordu. Karakoç ise özel okul teşvikinden yararlanmak için gönderdiğini söyledi.



Daha sonra duruşmada müşteki Sema Özek konuştu. SDÜ'deki çocuk kreşinde bir dönem müdür olarak görev yaptığını belirten Özek, SDÜ eski Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun kendisini yanına çağırdığını ve kendisine bir liste verdiğini anlattı. Prof.Dr. İbicioğlu'nun bu listedeki çocukların kreşe kayıtsız ve ücretsiz olarak almasını istediğini kaydeden Özek, bunun mümkün olmadığını söylediği İbicioğlu'nun ise "Sen yapmazsan yapacak birini bulurum" dediğini anlattı.



"KANTİN İŞLETMECİLERİ HARACA BAĞLANDI"



Üniversitede bir dönem genel sekterlik görevinde bulunan müşteki Aziz Bayrak, FETÖ'nün 2011 rektörlük seçimlerinden önce kendi adayını rektör yapmak için akademisyenlerden bir platform kurduğunu söyledi. Platformun asıl amacının Hasan İbicioğlu'nu rektör seçtirmek olduğunu anlatan Bayrak, akademisyenlerin Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'na oy vermeleri yönünde yönlendirildiğini kaydetti. Göreve geldikten sonra Prof.Dr. İbicioğlu tarafından kendisine görevini bırakması için baskı uyguladığını öne süren Bayrak, Prof.Dr. İbicioğlu'nun "Bak Aziz Bayrak ben cemaatin desteğiyle seçimi kazandım. Cemaat senin burada durmanı istemiyor. Senin yerine benim seçilmemde yardım eden cemaatten birinin getirilmesi isteniyor. Benim hiddetimden kork" dediğini söyledi. Soru üzerine üniversitede kurulan Yüksek Öğrenim Sosyal Kalkındırma Eğitim ve Kültür Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Bayrak, "Dernek, rektörün danışmanları ve şu an tutuklu olan 2 işadamı Adem Demiralay ile Abdullah Nuri Yolcu tarafından kuruldu. Bu dernek üzerinden üniversitedeki tüm kantin işletmecileri haraca bağlandı. Para vermeyen işletmeciler taciz edildi" diye konuştu.



Daha sonra konuşan müşteki Hülya Özmeren, üniversitede kadro almak için bütün şartları yerine getirdiğini ancak örgütün evlerine maddi destek sağlamadığından kadro alamadığını belirtti.



Müşteki SDÜ eski Bilgi İşlem Daire Başkanı İlksen Bağcı da eski Rektör Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun göreve gelmesi ardından üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin FETÖ bağlantılı yurtlara yönlendirilmesinin istendiğini, bunu kabul etmemesi sonrası görevinden alındığını aktardı. Duruşma yarına erteledi.