Isparta'da Yavru Köpeğin Kulaklarının Kesildiği İddiası

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddia edilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Kulakları kesilen yavru köpeğin görüntüleri, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.



Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.



Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.