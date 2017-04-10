Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Antalya seferini yapan bir otobüste uyuşturucu madde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu otobüsü, Konya-Isparta kara yolu Sarıidris kasabası girişinde durduran ekipler, uyuşturucu madde arama köpeğiyle yaptıkları aramada bir valizin içinde bir kilogram kubar esrar ele geçirdi.



Valizin sahibi E.Ç'nin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.