Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre Ümran A'nın kullandığı 15 DA 799 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı Modernevler Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.



Kazada sürücü Ümran A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızı Zeliha A. ile Ulviye D, yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde tedavi altına alındı.



Sürücünün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.