Isparta'da Seçmen Sandık Başında

ISPARTA'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin seçmenler sandık başına gitti.



Isparta'da halk oylaması oy kullanma işlemleri sabah 08.00'den itibaren başladı. Okullarda kurulan sandıklarda seçmenler oy vermeye başladı. Erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazılı oy pusulalarını, mühür ve zarfları teslim aldı. Kabinlerde tercihlerini yapan seçmen daha sonra oylarını zarf içerisinde şeffaf sandıklara attı.



Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi'nde 1271 numaralı sandıkta oy kullanan Şükrü Erçetin, seçimlerin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Isparta'da 975 sandıkta 309 bin 263 seçmen oy kullanacak.



SAĞLIK GÖREVLİLERİ EVDEN ALIYOR



Isparta'daki oy kullanma işlemlerinde evde sağlık hizmeti alanlar ile sağlık yardımı olmaksızın oy kullanmaya gidemeyecek durumdaki vatandaşlara da İl Sağlık Müdürlüğü destek oldu. 112 görevlileri 80 yaşındaki Hüseyin Öncü'yü evinden alarak oy kullanacağı Fevzi Paşa İlkokulu'na araçla getirdi. 1312 numaralı sandıkta görevlilerin yardımıyla oyunu kullanan Hüseyin Öncü, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



- Isparta