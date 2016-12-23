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Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Köyler şu şekilde:

Yalvaç: 09.30-17.30 Yağcılar Köyü

Yalvaç: 09.00-18.00 Eğirler Köyü - BURDUR

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Elektrik Kesintisi, 25 Aralık, Yağcılar, Isparta, Akdeniz, Yalvaç, Burdur
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