Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Köyler şu şekilde:
Yalvaç: 09.30-17.30 Yağcılar Köyü
Yalvaç: 09.00-18.00 Eğirler Köyü - BURDUR
Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
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