Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe, mahalle ve köyler şu şekilde;



Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi



Merkez: 10.00-14.00 Çünür Mahallesi



Keçiborlu: 08.00-17.00 Cumhuriyet, Hasanbet, Kükürt, Orta, Hacı, İncesu ve Özbahçe Köyleri - ISPARTA