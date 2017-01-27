Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe, mahalle ve köyler şu şekilde;
Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
Merkez: 10.00-14.00 Çünür Mahallesi
Keçiborlu: 08.00-17.00 Cumhuriyet, Hasanbet, Kükürt, Orta, Hacı, İncesu ve Özbahçe Köyleri - ISPARTA
Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi’nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads