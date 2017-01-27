Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi’nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Keçiborlu ilçesi'nde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe, mahalle ve köyler şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi

Merkez: 10.00-14.00 Çünür Mahallesi

Keçiborlu: 08.00-17.00 Cumhuriyet, Hasanbet, Kükürt, Orta, Hacı, İncesu ve Özbahçe Köyleri - ISPARTA

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