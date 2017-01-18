Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı Kasaba ve mahalle şu şekilde;
Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi - ISPARTA
Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez’de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
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