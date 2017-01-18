Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez’de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı Kasaba ve mahalle şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi - ISPARTA

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