Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı Kasaba ve mahalle şu şekilde;



Merkez: 09.00-17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi - ISPARTA