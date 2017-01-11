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Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez’de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler şu şekilde;

Merkez: 08.00-15.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi

Merkez: 09.00-14.00 Çünür Mahallesi 245, 256 Caddelerinin bir kısmı, 5401, 5403, 5455, 5464, 5466 ve 5472 Sokakları

Merkez: 09.00-11.00 Sanayi Mahallesi 131 Caddenin bir kısmı, 3263, 3206, Demir, Çelik, Tunç, Kaynak, Bakır Sokakları - ISPARTA

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