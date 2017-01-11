Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalleler şu şekilde;
Merkez: 08.00-15.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi
Merkez: 09.00-14.00 Çünür Mahallesi 245, 256 Caddelerinin bir kısmı, 5401, 5403, 5455, 5464, 5466 ve 5472 Sokakları
Merkez: 09.00-11.00 Sanayi Mahallesi 131 Caddenin bir kısmı, 3263, 3206, Demir, Çelik, Tunç, Kaynak, Bakır Sokakları - ISPARTA
Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez’de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez'de 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
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