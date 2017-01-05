Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesi'nde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Merkez: 08.00-17.30 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi



Eğirdir: 09.00-18.00 Altınkum Mahallesi ile Süleyman Demirel İlköğretim Okulu ve Eğirdir Anadolu Teknik Lisesi - ISPARTA