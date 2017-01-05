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Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesi’nde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Isparta'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta Merkez ve Eğirdir ilçesi'nde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Merkez: 08.00-17.30 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi

Eğirdir: 09.00-18.00 Altınkum Mahallesi ile Süleyman Demirel İlköğretim Okulu ve Eğirdir Anadolu Teknik Lisesi - ISPARTA

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