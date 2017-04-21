Isparta'da Özel Çocuklara Özel Kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri bir etkinlik düzenledi. Programa Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın'da katıldı. Özel eğitim öğrencileri tarafından sahnelenen gösteriler izleyicilerden büyük ilgi gördü. Halk oyunları ve dans gösterilerine eşlik eden Vali Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın özel eğitim öğrencileriyle yakından ilgilendi. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan programda halk oyunları ve dans gösterilerinin yanı sıra şarkı ve şiirler izleyicilerin beğenisine sunuldu.



"Çok şey öğrendik"



Program sonunda bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın şunları söyledi:



"Öncelikle böylesine güzel anları bizlere yaşattıkları için çocuklarımıza, öğretmenlerine ve ailelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program izledik. Programı izlerken de aynı zamanda da çok şey öğrendik. Ailelerimizin sorunlarını kendilerinden dinledik. Ailelerimizin bu ifadelerini dinledikten sonra toplum olarak çok fazla çalışmamız gerektiğini ve ailelerimizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için daha fazla düşünmemiz gerektiğini anladık. Sorunların toplum olarak ele alınıp çözümünde gönüllü kuruluşlarımızın çok büyük gayret gösterdiklerini biliyorum. Ancak bu konuda daha yapmamız gerekenler olduğunu da bilmemiz gerekiyor.



"Önemli adımlar atıldı"



Son yıllarda devlet olarak işte gördüğünüz bu tür okullarla imkanlarımızı arttırdık. Ailelerimizin yaşadığı sıkıntıları asgariye indirmek için devlet olarak çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Sivil toplum örgütlerimizin de kamu kuruluşlarımızla bir araya geldikleri zaman çok güzel projeler yürüttüklerini memnuniyetle müşahede ediyorum.



"Gösteriyi tekraralayalım"



Şimdi buradan şöyle bir önerim olacak, çocuklarımızın bu güzel gösteriyi çok kısıtlı imkanlarla ortaya koyduklarını gördük. Aynı gösteriyi inşallah daha büyük bir salonda sergileyelim diyorum. Bu konuda arkadaşlarımız biran önce çalışmalara başlasınlar ve çocuklarımızın yapmış olduğu bu güzel gösteriyi bütün Isparta'ya izletelim. Bu özel çocuklarımızla bu özel anları bir daha yaşayalım. Ben tekrar büyük fedakarlık gösteren başta ailelerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve görev alan herkese teşekkür ediyorum."



Vali Şehmus Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın burada düzenlenen programın ardından Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti. - ISPARTA