İKİ İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
Isparta'nın Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşın kaymakamlık kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Isparta'da Kar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor (3)
İKİ İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİLIsparta'nın Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde de yoğun kar yağışı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşın kaymakamlık kararıyla yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
İKİ İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL
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