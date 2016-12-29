Isparta'da Kar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor (2)

İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ



Isparta'da dün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kaymakamlık kararıyla ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.