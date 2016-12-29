İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ
Isparta'da dün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kaymakamlık kararıyla ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.
Isparta'da Kar Yaşamı Olumsuz Etkiliyor (2)
İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİIsparta'da dün akşam başlayan kar yağışının etkili olduğu Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kaymakamlık kararıyla ilk ve orta dereceli okullar, yarın tatil edildi.
İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR TATİLİ
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