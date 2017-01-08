Isparta'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Isparta'da gece yarısı başlayan kar yağışıyla şehir beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle mahalle aralarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sabah uyandıklarında araçlarının karla kaplandığını gören sürücüler araçların çıkarmakta zorlandı.



Isparta Belediyesi ise Acil Eylem Planı çerçevesinde karla mücadele çalışmalarına başladı, Belediyeye ait iş makineleri ile ara arterlerin açık tutulması için yoğun çaba sarfedildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte özellikle caddelerde solüsyon çalışması yapıldığını kaydetti. Çalışmaların devam ettiğini ve ana yolların hiçbirisinde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve trafiğe açık tutulduğunu belirten Başkan Günaydın, ana yolların ardından ikinci büyük yollarında açık tutulduğunu aktardı. Günaydın, "Yollarımızda tuzlamadan ziyade daha çok solüsyon kullandık. Don olayına karşılıkta hazırlıklıyız. Kullandığımız solüsyon 48 saate kadar etkili. Gece 02.00'den bu yana belediyemizin tüm iş makineleri ve personeliyle çalışıldı ve çalışmalar devam ediyor. Yaya ekiplerimizde başta şehir merkezindeki kaldırımlarımız olmak üzere yaya yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarımızda da tuzlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bugün Pazar günü olması dolayısıyla trafiğin yoğun olmaması işlerimizi hızlandırdı" dedi.



Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmuz Zadeoğlu da, taşrada kar yağışının devam ettiğini köy yollarının açık tutulması için ekiplerin sürekli mücadele yaptıklarını söyledi. 7 ekip 18 araçla yol açma ve tuzlama çalışması yapıldığını belirten Zadeoğlu, "Davraz Kayak Merkezin'de sabah saatlerinde bir tur otobüsünün yaptığı kazayla yol bir saat kadar trafiğe kapatıldı. Ekiplerimiz hemen yolu açtılar. Şu anda kayak merkezine giden yolumuz açık" bilgisin verdi. Zadeoğlu, sürücüleri zorunlu olmadıkları müddetçe trafiğe çıkmamaları, çıkanların da lastiklerine zincir takmaları konusunda uyardı. - ISPARTA