Isparta'da Fetö Operasyonuna 7 Tutuklama

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 emniyet personeli ile bir avukatın aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılardan 6 emniyet personeli ve bir avukat terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanırken, 2 emniyet personeli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ISPARTA