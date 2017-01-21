Isparta'da Fetö Operasyonu

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 12 polis ve 1 avukat gözaltına alındı.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 15 polis ile 1 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 polis ve 1 avukatı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlılardan işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi. 5 kişiden 4'ü 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor - ISPARTA