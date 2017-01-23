Isparta'da Fetö'den Bin 116 Personele İhraç

Isparta Valiliği OHAL Bürosu, Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan, ihraç edilen ve göreve iade edilen kamu personeli sayısını açıkladı. İl genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bin 116 kamu çalışanı ihraç edilirken, 415 kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Görevine iade edilen personel sayısı ise 299 oldu.



Isparta'da ihraç edilenlerin 397'sini Milli Eğitim Müdürlüğü personeli oluştururken, 133 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı göreve iade edildi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ise 276 kamu çalışanı ihraç edilirken, üniversitede soruşturması tamamlanan 46 personel göreve iade edildi. Emniyetten ihraç edilenlerin sayısı 134 olarak açıklanırken, 38 Emniyet mensubunun da göreve iade edildiği bildirildi. Isparta'da 1 vali yardımcısıyla üç ilçe kaymakamı da meslekten ihraç edildi. Eğirdir Dağ Komando okulu Eğitimi Merkezi Komutanlığı ve Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığı'ndan toplam 29 askeri personel de ihraç edildi.



Isparta'da görevinden uzaklaştırılan en çok personel 151 personel ile SDÜ'de bulunurken, Emniyet Müdürlüğü'nde 64, Milli Eğitim Müdürlüğünde 54, İl Müftülüğünde 30 personel görevinden uzaklaştırıldı - ISPARTA